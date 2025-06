Travolto e ucciso da un’auto pirata Il giovane alla guida si pente e va in caserma insieme al padre

Un gesto di pentimento e coraggio ha portato un giovane a presentarsi in caserma insieme al padre, dopo aver causato una tragedia sulla strada provinciale. La notte tra venerdì e sabato si è trasformata in un incubo per Mauro Cattaneo, coinvolto in un incidente fatale con un'auto pirata. Questa vicenda ci ricorda quanto sia importante assumersi le proprie responsabilità , anche nei momenti più difficili...

Era uscito di casa, forse per una passeggiata notturna in bicicletta, nel tentativo di sfuggire alla calura estiva, Mauro Cattaneo, 56 anni, residente a Locate Triulzi, dove era molto conosciuto e benvoluto. Ma quella semplice uscita si è trasformata in tragedia: l’uomo è stato travolto e ucciso da un’ auto pirata. Il drammatico incidente è avvenuto nella notte tra venerdì e sabato, pochi minuti dopo le 4 del mattino, lungo la strada provinciale 40 Binasco-Melegnano, sul ponte che scavalca il Lambro Meridionale, al confine tra i comuni di Siziano (provincia di Pavia) e Pieve Emanuele. Sul posto sono subito intervenuti i sanitari del 118 con un’ambulanza e un’automedica, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile: per Mauro Cattaneo non c’è stato nulla da fare, i medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Travolto e ucciso da un’auto pirata. Il giovane alla guida si pente e va in caserma insieme al padre

