Travolta da un pirata l’appello dei parenti | Aiutateci a trovare chi ha ucciso Antonia

Un tragico incidente scuote Riccione: Antonia Conti, 55enne, è stata tragicamente travolta in un misterioso episodio. La famiglia lancia un appello disperato, chiedendo l’aiuto di chiunque abbia visto o sentito qualcosa. La comunità si stringe intorno a questa terribile perdita, sperando che le testimonianze possano far luce sulla verità. La speranza è che il colpevole venga presto portato alla giustizia e fatta chiarezza su questa drammatica vicenda.

Rimini, 15 giugno 2025 – “Se qualcuno ha visto o sentito qualcosa, si faccia avanti. Aiutateci a scoprire chi ha investito Antonia ”. È un appello accorato quello che arriva dai familiari di Antonia Conti, la 55enne di Riccione vittima di un misterioso incidente avvenuto mercoledì scorso in viale Galliano, all’altezza dell’incrocio con viale Settembrini. A trovare il corpo senza vita è stata una passante. Sul posto sono accorsi carabinieri e il 118, ma i tentativi di rianimarla, purtroppo, non hanno portato a nulla. La donna, che di lavoro faceva l’illustratrice anatomica e abitava non lontano dal luogo dell’impatto, era adagiata sul marciapiede della viuzza, con la testa appoggiata sul muricciolo di un condominio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it