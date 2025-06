Trasporti per le merci costi in risalita secondo Banca d’Italia

Secondo l’indagine della Banca d’Italia sui trasporti internazionali di merci, nel 2024 i costi di trasporto si sono elevati, incidendo maggiormente sulle importazioni (al 4,2%) rispetto alle esportazioni (al 2,5%). Questa crescita, guidata principalmente dall’aumento dei noli dei container, rappresenta un segnale importante per il commercio estero italiano e richiede attenzione strategica. Ma cosa significa tutto questo per le imprese e i consumatori?

Secondo l’indagine della Banca d’Italia sui trasporti internazionali di merci, nel 2024 l’incidenza dei costi di trasporto sull’interscambio delle merci dell’Italia è aumentata, marginalmente per le esportazioni (al 2,5 per cento) e in misura più consistente per le importazioni (al 4,2 per cento), dai valori più bassi dall’inizio del secolo toccati nel 2023. La crescita dei noli riflette principalmente il balzo dei costi del trasporto container conseguente alla modifica delle rotte navali causata dagli attacchi dei ribelli Huthi nel Mar Rosso; per l’Italia, riporta lo studio, l’aggravio è stato rilevante soprattutto dal lato delle importazioni. 🔗 Leggi su Ildenaro.it