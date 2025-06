Tramvia da lunedì sera i lavori propedeutici in viale Europa

Da lunedì sera, viale Europa si trasformerà con lavori propedeutici che preparano il terreno alla nuova linea tranviaria verso Bagno a Ripoli. Mentre i cantieri già attivi avanzano, nuovi interventi si aggiungono per garantire una mobilità più sostenibile e moderna. Questi lavori rappresentano un passo importante per migliorare la viabilità e facilitare gli spostamenti di cittadini e visitatori. Restate sintonizzati per tutte le novità sul progetto!

Mentre procedono i lavori della linea tranviaria per Bagno a Ripoli nei cantieri già attivi, dalla prossima settimana sono in programma nuovi interventi, tra cui le opere propedeutiche sia alla cantierizzazione in viale Europa (tra via Olanda e via Cimitero del Pino) sia alla posa dei binari in. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Tramvia, da lunedì sera i lavori propedeutici in viale Europa

