Tram di Torino | la linea 4 torna al capolinea del Drosso la 10 ripristina i percorsi

Ottime notizie per i pendolari torinesi! La linea 4 del tram ritrova il suo percorso completo, tornando al capolinea del Drosso dopo i lavori di rinnovamento. Inoltre, la linea 10 ripristina i percorsi abituali, offrendo maggiore comodità e collegamenti più efficienti tra quartieri. Con questi aggiornamenti, muoversi in città diventa ancora più semplice e veloce. Scopri tutte le novità e pianifica al meglio i tuoi spostamenti!

A seguito della conclusione dei lavori di sostituzione dei binari in corso Unione Sovietica, da piazzale San Gabriele da Gorizia a via San Marino, e dell’ultimazione della rotatoria del Drosso, da lunedì 16 giugno 2025 i tram della linea 4 tornano a percorrere l'intera tratta da Falchera a strada. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Tram di Torino: la linea 4 torna al capolinea del Drosso, la 10 ripristina i percorsi

