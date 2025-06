Tragico schianto in autostrada auto contromano sulla A22 | un morto e 5 feriti a Bolzano

Un tragico incidente si è verificato questa mattina sull’autostrada del Brennero a Bolzano, dove un’auto contromano ha causato un terribile schianto. Il bilancio, ancora provvisorio, include un morto e cinque feriti gravi. La scena, drammatica e sconvolgente, ricorda quanto sia fondamentale la prudenza alla guida. È un richiamo doloroso a rispettare le regole per prevenire tragedie come questa.

E' di un morto e cinque feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto questa mattina sull'autostrada del Brennero a Bolzano. Secondo le prime informazioni, poco prima delle ore 5.15 (e non poco prima delle 7, come scritto in un primo momento), una vettura sarebbe entrata al casello Bolzano sud sulle carreggiata sud dell'autostrada dirigendosi poi però contromano in direzione nord, causando. 🔗 Leggi su Feedpress.me