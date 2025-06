Tragico schianto con la moto | morto sul colpo Michel Aveva 57 anni Impegnato in politica in passato era stato eletto sindaco di Guidonia

Una tragedia sconvolge la comunità di Guidonia: Michel Barbet, ex sindaco e figura stimata, ha perso la vita in un drammatico incidente stradale sulla via Polense. A soli 57 anni, Michel lasci un’eredità di impegno civile e passione politica. La sua scomparsa improvvisa ci ricorda quanto sia fragile la vita. Restate aggiornati su questa tragica vicenda e sui ricordi di un uomo che ha dedicato parte della sua vita al servizio pubblico.

Michel Barbet, ex sindaco di Guidonia Montecelio, è morto tragicamente in un incidente stradale il 14 giugno. L'ex primo cittadino, che ha guidato la città dal 2017 al 2022, ha perso la vita a causa di uno scontro frontale con un'auto mentre si trovava a bordo della sua moto. L'incidente mortale sulla via Polense. L'incidente è avvenuto sulla via Polense, all'altezza del chilometro 26 in direzione Poli, dove la moto BMW di Michel Barbet si è scontrata con una Ford Fiesta. L'impatto è stato fatale per l'ex sindaco, che è deceduto sul colpo. L'attuale sindaco di Guidonia, Mauro Lombardo, ha dato la tragica notizia tramite il suo profilo Facebook, esprimendo il cordoglio dell'amministrazione comunale e proclamando una giornata di lutto cittadino in occasione delle esequie.

