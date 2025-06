Tragico incidente a Bolzano | auto contromano in A22 un morto e cinque feriti

Un grave incidente sull’A22 di Bolzano scuote la comunità: un’auto contromano si schianta, causando un morto e cinque feriti. Domenica 15 giugno, alle prime luci dell’alba, un giovane alla guida di un’Audi ha perso il controllo, portando a una tragedia che mette in discussione la sicurezza sulle nostre strade. La ricostruzione è ancora in corso, ma l’accaduto solleva domande cruciali sulla prevenzione e la risposta immediata.

Domenica 15 giugno, poco prima delle 5:15 del mattino, si è verificato un drammatico incidente stradale sull' autostrada del Brennero (A22), nel tratto tra Bolzano Nord e Bolzano Sud, al chilometro 80 della corsia sud. Secondo quanto ricostruito dalla polizia stradale, un giovane di 25 anni, alla guida di un'Audi, sarebbe entrato regolarmente in A22 al casello di Bolzano Sud in direzione Modena. Poco dopo, per ragioni ancora al vaglio degli investigatori, l'automobilista avrebbe improvvisamente invertito la marcia, imboccando contromano la carreggiata sud in direzione nord. Dopo poche centinaia di metri, si è verificato lo scontro frontale con un'altra vettura.

