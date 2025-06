Tragedia sull’A22 | auto contromano un morto e cinque feriti tra cui tre bambini

Una tragedia scuote l’autostrada A22 del Brennero: un frontale devastante tra due auto ha causato un morto e cinque feriti, inclusi tre bambini. L’incidente, avvenuto all’alba di domenica tra Bolzano Nord e Bolzano Sud, ha provocato la chiusura immediata della carreggiata nord. Le autorità sono al lavoro per chiarire le dinamiche di questa drammatica scena, mentre il dolore si diffonde tra le famiglie coinvolte. Restate aggiornati su questa tragica vicenda con DayItalianews.

Drammatico scontro frontale sull'autostrada del Brennero. Un grave incidente si è verificato sull'autostrada A22 del Brennero, all'alba di oggi, domenica, 15 giugno, all'altezza del chilometro 80 in direzione sud, tra i caselli di Bolzano Nord e Bolzano Sud. Due vetture si sono scontrate frontalmente, provocando la chiusura immediata della carreggiata nord. Un bilancio pesante: un morto e cinque feriti. Nello schianto ha perso la vita una persona, mentre altre cinque persone sono rimaste gravemente ferite. Tra queste, ci sono anche tre bambini di 14, 11 e 8 anni, che sono stati trasportati d'urgenza all'ospedale di Bolzano.

