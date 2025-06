Tragedia sulla spiaggia italiana a 16 anni Aymane muore per salvare 2 persone in mare

Una giornata di sole e mare, come tante altre, si è trasformata in una tragedia che ha lasciato un’intera comunità senza parole. Sabato pomeriggio, nel tratto di costa tra Lido Estensi e Lido Spina, nel Ferrarese, Aymane Ed Dafali, un ragazzo di soli 16 anni di origine marocchina, ha perso la vita dopo aver salvato due persone in difficoltà. Un gesto eroico che ha messo in luce il coraggio e la generosità del giovane, ma che ha anche sollevato profonde riflessioni sulla fragilità della vita e il valore dell’altruismo.

Una giornata di sole e mare, come tante altre, si è trasformata in una tragedia che ha lasciato un'intera comunità senza parole. Sabato pomeriggio, nel tratto di costa tra Lido Estensi e Lido Spina, nel Ferrarese, Aymane Ed Dafali, un ragazzo di soli 16 anni di origine marocchina, ha perso la vita dopo aver salvato due persone in difficoltà. Un gesto eroico che ha messo in luce il coraggio e la generosità del giovane, ma che ha anche sollevato domande dolorose sull'indifferenza umana e sulla sicurezza delle spiagge italiane. L'inizio di un dramma. Erano circa le 18 quando Aymane, in Italia da tre anni e residente a Rovigo con la famiglia, si trovava su un pedalò con alcuni amici per godersi una giornata di svago.

