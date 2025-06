Tragedia sul Ticino Giovane cade nel fiume e annega

Una tragica scoperta scuote Turbigo: un giovane di circa 30 anni è morto annegato nel fiume Ticino in circostanze ancora da chiarire. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorsi, il suo corpo non si è potuto recuperare in tempo. La comunità è sotto choc di fronte a questa perdita improvvisa e devastante, che ricorda quanto la sicurezza vicino all’acqua sia fondamentale per evitare tragedie simili.

Un grave incidente ieri a Turbigo: un uomo è tragicamente annegato nelle acque del Ticino. I soccorsi, giunti tempestivamente sul posto, non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita. Alle operazioni di recupero del corpo privo di vita di un uomo hanno partecipato i vigili del fuoco dei distaccamenti di Legnano e Inveruno. Secondo le testimonianze alcuni passanti avrebbero visto un uomo, intorno ai 30 anni, barcollare e poi cadere in un punto dove il fiume si interseca tra le province di Piemonte e Lombardia. L’uomo, riferiscono i pompieri, avrebbe cercato di nuotare per raggiungere la sponda ma senza successo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Tragedia sul Ticino. Giovane cade nel fiume e annega

