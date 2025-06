Tragedia sfiorata sulla costa ferrarese ragazzino in condizioni disperate

Una giornata di terrore e paura sulla costa ferrarese, dove il mare è stato teatro di una serie di incidenti drammatici. Dopo due tragiche perdite in meno di 48 ore, ancora un giovane si trova in condizioni disperate, evidenziando quanto siano fragili i momenti di gioia al mare. La comunità si stringe attorno alle famiglie colpite, mentre si cerca di capire come rendere le spiagge più sicure per tutti.

Lido degli Estensi (Ferrara), 15 giugno 2025 – Ancora un dramma al mare, il terzo nel giro di nemmeno 48 ore. Dopo il 16enne marocchino Aymane Ed Dafali, annegato dopo essersi tuffato nel Logonovo per salvare due bagnanti in difficoltà, e il bambino di 6 anni deceduto nella piscina del camping Tahiti di Lido delle Nazioni, alle 20 l’allarme è partito dalle spiagge del Lido degli Estensi. Un ragazzo di 14 anni è in fin di vita dopo essere stato recuperato esanime nel tratto di mare antistante il bagno Maremoto. A lanciare l’allarme sono stati alcuni bagnanti che hanno notato il corpo del giovane affiorare dall’acqua. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tragedia sfiorata sulla costa ferrarese, ragazzino in condizioni disperate

