Tragedia in Valsassina non torna a casa e non risponde al telefono | escursionista trovato morto a Crandola

Una tranquilla escursione in Valsassina si è trasformata in una tragica scoperta: un escursionista, sparito nel nulla e non rispondente al telefono, è stato trovato senza vita nei boschi di Crandola. La tecnologia, con il sistema IMSI Catcher, ha permesso di localizzarlo in un momento di grande emergenza. Un dramma che scuote la comunità e ricorda quanto sia fondamentale la sicurezza in montagna.

Crandola Valsassina (Lecco) – Non tornava più a casa e il suo telefonino squillava a vuoto: l’ escursionista era partito per una gita in Valsassina. Quando i soccorritori lo hanno rintracciato, era morto. Il corpo dell’uomo è stato trovato i vigili del fuoco nei boschi della zona di Crandola Valsassina grazie al sistema IMSI Catcher in grado di localizzare i telefoni cellulari anche in assenza di copertura di segnale. Con loro pure i volontari del Soccorso alpino e i militari del occorso alpino della Guardia di finanza. L'allarme è scattato nel primo pomeriggio, poiché l'escursionista, originario della zona ma che risiedeva all'estero, non era rientrato a casa all'orario programmato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Tragedia in Valsassina, non torna a casa e non risponde al telefono: escursionista trovato morto a Crandola

In questa notizia si parla di: valsassina - crandola - casa - escursionista

