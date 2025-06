Tragedia in stazione a Cesate 19enne investito e ucciso da un treno

Una tragedia sconvolge Cesate, alle porte di Milano: un ragazzo di appena 19 anni perde la vita dopo essere stato investito da un treno nelle ore serali di sabato. La scena, che ha lasciato senza parole tutta la comunità , richiama l’attenzione sull’importanza della sicurezza e della prevenzione sui binari. Un fatto drammatico che invita a riflettere profondamente sulle circostanze di questa tragica perdita.

Milano, 15 giugno 2025 – Tragedia in stazione a Cesate, nel Milanese. Nella serata di sabato, poco prima delle 22, u n ragazzo di 19 anni è morto, travolto e ucciso da un treno. Secondo una prima ricostruzione, il giovane sarebbe stato investito da un convoglio in transito lungo i binari dello scalo ferroviario del comune alle porte di Milano. Immediato l’intervento dei soccorsi: scattato l’allarme, l’Agenzia regionale emergenza e urgenza ha inviato un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Sul posto anche la polizia ferroviaria e i vigili del fuoco. Per il 19enne, però, purtroppo non c'era  più nulla da fare e i soccorsi hanno potuto solo constatarne il decesso ed estrarre il corpo senza vita del 19enne, rimasto incastrato sotto il convoglio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Tragedia in stazione a Cesate, 19enne investito e ucciso da un treno

