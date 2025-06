Tragedia in mare | sub muore durante un' immersione

Una passione per le profondità che durava da decenni si è spezzata improvvisamente, lasciando sgomento tra amici e colleghi. Aleandro Anselmi, conosciuto come “Vichingo” nel mondo subacqueo, ha perso la vita ieri durante un’immersione tra Civitavecchia e Santa Marinella. Una tragedia che scuote tutti, ricordandoci quanto la passione per il mare comporti anche rischi insidiosi, e invitandoci a riflettere sulla sicurezza in ogni avventura subacquea.

Una passione coltivata per decenni si è trasformata in tragedia per Aleandro Anselmi, 60 anni, deceduto ieri mattina durante un'immersione subacquea nelle acque tra Civitavecchia e Santa Marinella. L'uomo, noto nell'ambiente subacqueo con il soprannome di "Vichingo" per l'aspetto fiero e la lunga.

