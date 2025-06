Tragedia dopo le gare di Superbike commissario di percorso stroncato da un malore

Una tragedia sconvolge il mondo delle corse al Misano Circuit, dove un commissario di percorso di 65 anni ha perso la vita a causa di un malore. L'incidente ha lasciato senza parole appassionati e addetti ai lavori, sottolineando ancora una volta i rischi insiti nello sport. Intorno alle 16.30, mentre si preparava a lasciare l’impianto dopo un intenso weekend di gare, il dramma si è consumato. La comunità si stringe nel dolore e nella solidarietà .

Tragedia dopo le gare di Superbike al Misano Circuit dove, nel pomeriggio di domenica, un commissario di percorso è stato stroncato da un malore. A perdere la vita un 65enne di Santarcangelo che, dopo il week end trascorso sulla pista, stava lasciando l'impianto sportivo. Intorno alle 16.30 la.

