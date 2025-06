tragedia al lago di bilancino recuperato senza vita il corpo del bambino scomparso

Una tragedia ha sconvolto il Lago di Bilancino, dove nel pomeriggio è stato recuperato senza vita il corpo di un bambino di 10 anni scomparso durante un bagno. Le ricerche, caratterizzate da grande impegno e tempestività, hanno portato a questa dolorosa conclusione. La comunità si stringe attorno alla famiglia colpita da questa immane perdita, mentre le autorità continuano ad indagare sulle circostanze dell’incidente.

