Tragedia al camping Tahiti | bambino di sei anni muore dopo il ricovero

Tragedia al camping Tahiti di Lido Nazioni: un bambino di soli sei anni ha perso la vita dopo un incidente in piscina. Trasportato d’urgenza in elicottero all’ospedale Sant'Anna di Cona, il piccolo, di origini tedesche, non ce l’ha fatta. Le cause del decesso rimangono ancora sconosciute, alimentando un senso di incredulità e dolore tra la comunità . È importante conoscere i dettagli di questa drammatica vicenda per riflettere sulla sicurezza in spiaggia e nelle strutture ricettive.

È morto il bambino di sei anni trasportato all' ospedale Sant'Anna di Cona in gravissime condizioni dopo essersi tuffato in una piscina del camping Tahiti a Lido Nazioni in provincia di Ferrara. Il decesso poco dopo l'arrivo in ospedale. Non è chiaro se si sia trattato di un annegamento o di un malore fatale a causa di una congestione. Il piccolo di origini tedesche era stato trasportato in elicottero all'ospedale in codice di massima urgenza. È stata disposta l'autopsia per chiarire le cause della morte. La tragedia a poche ore di distanza da un altro lutto che ha scosso il litorale ferrarese, quello del 16enne Aymane. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Tragedia al camping Tahiti: bambino di sei anni muore dopo il ricovero

