Tragedia ad Aprica | uomo precipita durante un' escursione e muore

Una tragedia sconvolge Aprica: un uomo, durante un'escursione in alta quota, ha perso la vita precipitando nel vuoto. La scena, drammatica e improvvisa, ha suscitato grande commozione tra la comunità locale. Le autorità stanno indagando per chiarire le dinamiche dell'incidente, mentre il dolore si diffonde tra amici e familiari. In momenti così difficili, il ricordo delle vite spezzate si fa ancora più prezioso.

Tragedia nel primo pomeriggio di oggi nel territorio comunale di Aprica: un uomo, infatti, secondo le prime frammentarie ricostruzioni e in base a quanto riportato da Areu, è precipitato mentre era impegnato in un'escursione in alta quota ed è morto per la gravità delle ferite riportate. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it © Sondriotoday.it - Tragedia ad Aprica: uomo precipita durante un'escursione e muore

