Tragedia a Tordenaso | 46enne muore dopo la caduta in moto

Una sera che si trasforma in una tragedia quella di Tordenaso, dove la giovane vita di Matteo Leporati, 46 anni, si è spezzata tragicamente dopo una caduta in moto. Un dramma che ha sconvolto tutta la comunità di Langhirano, lasciando un senso di perdita e incredulità. Le indagini sono appena iniziate, ma nel frattempo, ci stringiamo al dolore della famiglia e degli amici, chiedendoci come un attimo possa cambiare tutto.

Tragedia nella serata di sabato 14 giugno a Tordenaso, frazione di Langhirano. Un 46enne parmigiano, Matteo Leporati, è morto dopo essere caduto con la sua moto, mentre stava percorrendo la strada tra Case Mandredelli e Case Belli. Secondo le prime informazioni l'incidente non avrebbe coinvolto. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Tragedia a Tordenaso: 46enne muore dopo la caduta in moto

