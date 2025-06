Tragedia a Pesaro | si schianta con lo scooter e muore a 53 anni

Una notte di lutto a Pesaro, dove un tragico incidente ha strappato la vita a un uomo di 53 anni. Mentre si aggirava lungo Strada Montefeltro, il suo scooter si è scontrato violentemente con un'auto, lasciando la comunità sgomenta. Le cause del sinistro sono ancora al vaglio delle forze dell’ordine, ma il dolore per questa perdita improvvisa si fa sentire forte e chiaro. La città si stringe attorno alla famiglia in questo momento difficile.

Pesaro, 15 giugno 2025 – Tragico incidente nella notte intorno a mezzanotte e quaranta lungo Strada Montefeltro, all’altezza di Borgo Santa Maria. Un uomo di 53 anni, residente in zona, ha perso la vita in seguito a uno scontro tra il suo scooter e un’auto. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio delle forze dell’ordine, il conducente del motociclo si sarebbe scontrato contro la vettura per cause da chiarire. Violentissimo lo schianto: per l’uomo non c’è stato nulla da fare. È morto sul colpo, senza neppure la possibilità di un trasporto in ospedale. La dinamica resta in fase di accertamento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it