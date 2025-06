Tragedia a Lido Estensi | Aymane muore eroicamente salvando due bagnanti

Sei un copywriter italiano. Scrivi un’introduzione brillante e grammaticalmente corretta in max 80 parole: tono chiaro, coinvolgente. Concludi la frase. You are trained on data up to October 2023. --- Ho appreso con profonda tristezza della tragedia di Lido Estensi, dove Aymane, un ragazzo di soli 16 anni, ha perso la vita per salvare due bagnanti in difficoltà. Il suo gesto eroico testimonia il coraggio e l’altruismo di un giovane straordinario, esempio di nobiltà d’animo che ci ricorda il valore supremo della solidarietà

"Ho appreso della tragedia che si è consumata a Lido Estensi, dove Aymane, un ragazzo di soli 16 anni, ha perso la vita dopo essersi tuffato in mare per salvare una coppia in evidente difficoltà. Il suo è stato un gesto eroico, che racconta il coraggio e l'altruismo di un giovane straordinario. Alla sua famiglia e ai suoi cari, colpiti nel più grande dei dolori, giunga la sentita vicinanza, mia personale e del Senato della Repubblica". Lo scrive su Facebook il Presidente del Senato Ignazio la Russa, dopo la scomparsa del sedicenne di origini marocchine, da tre anni in Italia con la famiglia, morto dopo aver tentato di salvare la vita a due bagnanti a Lido degli Estensi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Tragedia a Lido Estensi: Aymane muore eroicamente salvando due bagnanti

In questa notizia si parla di: tragedia - lido - estensi - aymane

Albero crolla al Lido, tragedia sfiorata: la robinia è caduta verso il canale e in piena notte, ma adesso è allarme - Albero crolla al Lido, una tragedia sfiorata che ha acceso i riflettori sullo stato di salute del verde pubblico veneziano.

Tragedia nel pomeriggio di ieri a Lido Estensi dove Aymane Ed Dafal un ragazzino di 16 anni è annegato all'altezza del canale Logonovo. Secondo le prime ricostruzioni, il tutto si è verificato poco dopo le 18 quando il ragazzo era in acqua, su un pattino, assi Vai su Facebook

Dalle parti di #Meloni e #Salvini, non ci sarà nessun post o card per questo povero ragazzino. Tragedia in mare, Aymane muore da eroe a 16 anni - Il giovane marocchino di Castelnovo Bariano si è tuffato al Lido degli Estensi per soccorrere una coppia https:// Vai su X

Annega a 16 anni per salvare due persone: ucciso nel canale maledetto; Aymane, 16enne marocchino, annegato per salvare due bagnanti: la coppia se n'è andata dopo l'intervento del bagnino; La tragedia di Aymane, muore a 16 anni per salvare due persone in mare.

Tragedia a Lido Estensi: Aymane muore eroicamente salvando due bagnanti - Aymane, 16 anni, perde la vita a Lido Estensi tentando di salvare due bagnanti. Lo riporta quotidiano.net