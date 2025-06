Tragedia a Lido Estensi | Aymane Ed Dafali muore annegato a 16 anni per salvare due bagnanti

Una tragedia sconvolge Lido Estensi: Aymane Ed Dafali, un giovane di 16 anni, ha perso la vita nel tentativo eroico di salvare due bagnanti in difficoltà. Un gesto di coraggio che si è trasformato in una drammatica perdita, lasciando dolore e sgomento tra la comunità. La sua storia ci ricorda come il coraggio può anche comportare sacrifici estremi, e il suo spirito altruista rimarrà impresso nei cuori di tutti.

Il gesto eroico che si è trasformato in tragedia. Dolore e sgomento per la tragica morte di Aymane Ed Dafali, 16 anni, avvenuta sabato pomeriggio, 14 giugno, nel canale Logonovo, tra Lido Estensi e Lido Spina, nel Ferrarese. Il giovane, originario del Marocco e da tre anni residente in Italia con la famiglia a Castelnovo Bariano (Rovigo), si è tuffato in acqua per soccorrere due bagnanti in difficoltà, finendo però vittima delle forti correnti che lo hanno trascinato sott’acqua. L’area in cui si è verificata la tragedia è interdetta alla balneazione e priva di servizio di salvataggio, ma Aymane, nonostante l’evidente pericolo, non ha esitato a intervenire per tentare di salvare le vite altrui. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Tragedia a Lido Estensi: Aymane Ed Dafali muore annegato a 16 anni per salvare due bagnanti

In questa notizia si parla di: lido - anni - tragedia - estensi

Lido York, la svolta dopo cento anni. La gestione da Prete al forno Schipa - Dopo un secolo, il Lido York vive una svolta con una gestione diversa, passando da un prete al forno Schipa.

(?Davide Soattin) Tragedia al Lido degli Estensi, in provincia di Ferrara, dove un giovane ragazzo di soli 16 anni, di nazionalità marocchina, Aymane Ed Dafali, è morto annegato. Il fatto è avvenuto nella serata di sabato 14 giugno, intorno alle 18.45, in u Vai su Facebook

Dalle parti di #Meloni e #Salvini, non ci sarà nessun post o card per questo povero ragazzino. Tragedia in mare, Aymane muore da eroe a 16 anni - Il giovane marocchino di Castelnovo Bariano si è tuffato al Lido degli Estensi per soccorrere una coppia https:// Vai su X

Annega a 16 anni per salvare due persone: ucciso nel canale maledetto; Lido degli Estensi, giovane salva due persone in mare e muore; La tragedia di Aymane, muore a 16 anni per salvare due persone in mare.

Tragedia al Lido degli Estensi: muore 16enne nel tentativo di salvare due bagnanti - Il ragazzo era sul pedalò con gli amici, nei pressi del canale Logonovo: si è gettato in mare per aiutare e non è più riemerso ... sulpanaro.net scrive