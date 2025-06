Tragedia a Cesate | 19enne muore investito da un treno

Una tragedia sconvolge Cesate: un giovane di 19 anni ha perso la vita ieri sera, travolto da un treno mentre attraversava i binari per raggiungere gli amici. Un gesto impulsivo o una leggerezza fatale? La comunità è sotto shock di fronte a questa perdita improvvisa e drammatica. Per scoprire tutti i dettagli di questa triste vicenda, continua a seguirci e resta aggiornato con le ultime notizie.

Attraversava i binari per raggiungere gli amici. Un ragazzo di 19 anni ha perso la vita nella serata di ieri, sabato 14 giugno a Cesate, in provincia di Milano, dopo essere stato travolto da un treno in corsa. Secondo le prime informazioni, il giovane stava attraversando i binari per raggiungere alcuni amici quando è stato investito da un convoglio diretto all'aeroporto di Malpensa. L'impatto fatale e l'arrivo dei soccorsi. L'incidente è avvenuto intorno alle 21,30, nei pressi della stazione ferroviaria di Cesate. La centrale operativa dell'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU) ha inviato tempestivamente sul posto un' ambulanza della Croce Azzurra di Caronno e un' automedica in codice rosso. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com