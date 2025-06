tragedia a bilancino recuperato senza vita il bambino scomparso al lago

Una tragedia sconvolge il Lago di Bilancino: il corpo senza vita di un bambino di 10 anni è stato recuperato nelle acque del lago, ponendo fine a ore di angosciosa ricerca. La scomparsa, inizialmente segnalata come quella di una bambina, aveva suscitato speranze di ritrovamento. I vigili del fuoco, gli uomini delle forze dell'ordine e i volontari hanno lavorato instancabilmente, ma purtroppo il dramma si è concluso in modo tragico.

Nel pomeriggio tragedia nel Lago di Bilancino. Dalle 17 erano scattati i soccorsi per le ricerche di un bambino di 10 anni, in un primo momento si era parlato di una bambina, scomparso mentre era a fare il bagno in prossimità della spiaggia della Cavallina. I vigili del fuoco hanno inviato.