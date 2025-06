Traffico Roma del 15-06-2025 ore 18 | 30

Ben tornati a tutti gli ascoltatori di Luceverde Roma. Oggi, un evento imperdibile che richiama appassionati da tutta la città: i Duran Duran ripercorrono i loro 40 anni di storia dal Circo Massimo, segnando un momento speciale per la scena musicale italiana. Ovviamente, questa grande festa porta con sé inevitabili disagi al traffico e ai mezzi pubblici, quindi si consiglia di pianificare con anticipo gli spostamenti. Restate con noi per aggiornamenti dettagliati.

Luceverde Roma ben trovati dalla redazione al Circo Massimo tornano a 40 anni dalla loro prima storica esibizione in Italia e i Duran Duran la rock band britannica Si esibirà oggi e domani previsti diverse chiusure ad ampio raggio in tutta l'area del Circo Massimo anche oggi la metro C della metropolitana resterà chiusa per l'intera giornata in sostituzione le navette bus AMC emc3 attive secondo i consueti orari della metro con ultime corse dal capolinea oggi a 1:30 di notte e domani alle 23:30