Traffico Roma del 15-06-2025 ore 16 | 30

Benvenuti a questa nuova edizione di Luceverde Roma. Oggi, 15 giugno 2025, alle ore 16:30, il traffico si intensifica mentre il Circo Massimo si prepara a vivere un evento storico: il ritorno dei Duran Duran, che tornano in Italia dopo 40 anni. Preparatevi a possibili disagi e chiusure, con la Metro C inattiva e le navette AMC attive per garantire i collegamenti. Restate con noi per tutti gli aggiornamenti sul traffico e gli spostamenti nella capitale.

Luceverde Roma ben trovati dalla redazione al Circo Massimo tornano a 40 anni dalla loro prima storica esibizione in Italia e i Duran Duran la rock band britannica Si esibir√† oggi e domani previsti diverse chiusure ad ampio raggio in tutta l'area del Circo Massimo anche oggi la metro C della metropolitana rester√† chiusa per l'intera giornata in sostituzione le navette bus AMC emc3 attive secondo i consueti orari della metro con ultime corse dal capolinea oggi a 1:30 di notte e domani alle 23:30 per i dettagli di questi di altre notizie potete consultare il sito roma.luceverde.it √® tutto Grazie per l'attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it ¬© Romadailynews.it - Traffico Roma del 15-06-2025 ore 16:30

In questa notizia si parla di: roma - traffico - circo - duran

Traffico Roma del 13-05-2025 ore 11:30 - Il 13 maggio 2025, alle 11:30, il traffico a Roma si presenta particolarmente intenso. Secondo le notizie di Luceverde Roma, si segnalano code significative sulla Cassia, dal raccordo a via di Grottarossa, e sulla Flaminia in direzione della Salaria, da Labaro a via dei Due Ponti.

Sabato al Circo Massimo il concerto di Liberato: dalle 14 di venerdì a domenica sono previste chiusure al traffico e modifiche per le linee di superficie. Info su https://bit.ly/3FnjD2Q #RSM #Roma #PrimoPiano #Viabilità #Mobilità #CircoM Vai su Facebook

Le strade chiuse a Roma sabato 14 e domenica 15 giugno; Roma bloccata da Pride e Duran Duran, ecco le strade chiuse nel weekend nero; Sito Istituzionale | Mobilità e trasporti, weekend 14 e 15 giugno.

Duran Duran, stasera il concerto al Circo Massimo: scaletta, orari, biglietti, viabilità e divieti. Ecco cosa sapere - L'attesa è finita: i Duran Duran, storica band britannica, arrivano a Roma, al Circo Massimo, stasera domenica 15 e domani lunedì 16 giugno. msn.com scrive