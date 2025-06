Traffico Roma del 15-06-2025 ore 11 | 30

Ben trovati, ascoltatori di Luceverde Roma. Oggi, nel cuore della città, il Circo Massimo si anima con un evento speciale: i leggendari Duran Duran tornano a esibirsi in Italia dopo 40 anni, portando musica e emozioni nella storica location. Con questo grande evento, si prevedono chiusure e deviazioni che potrebbero causare qualche disagio nel traffico, ma l’atmosfera di festa merita senza dubbio il nostro sforzo. Restate con noi per aggiornamenti in tempo reale.

Luceverde Roma ben trovati dalla redazione al Circo Massimo tornano a 40 anni dalla loro prima storica esibizione in Italia e i Duran Duran la rock band britannica Si esibirà oggi e domani previsti diverse chiusure ad ampio raggio in tutta l'area del Circo Massimo a San Pietro Alle 10:30 la celebrazione eucaristica e alle 12 la preghiera dell'angelus disciplina provvisoria di traffico nell'area circostante E possibili difficoltà di circolazione durante la flusso e deflusso dei fedeli alle 17:30 nella Basilica di San Paolo fuori le mura si terrà la beatificazione di Tory burch possibili difficoltà di circolazione nell'area circostante durante la flusso e deflusso dei fedeli anche oggi la metro C della metropolitana resterà chiusa per l'intera giornata in sostituzione le navette bus mcmi-iii attive secondo i consueti orari della metro con ultime corse dal capolinea oggi a 1:30 di notte e domani alle 23:30 per i dettagli di le altre notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 15-06-2025 ore 11:30

Chiusure strade a Roma dal 30 maggio al 2 giugno Per il concerto al Circo Massimo (31/5), la tappa finale del Giro d’Italia (1/6) e la Parata del 2 Giugno, sono previste ampie chiusure al traffico nell’area di Circo Massimo, Colosseo, Foro Romano e zone li Vai su Facebook

