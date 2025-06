Traffico Roma del 15-06-2025 ore 08 | 30

Benvenuti a tutti, ascoltatori di Luceverde Roma. Oggi, il 15 giugno 2025 alle 8:30, un evento speciale anima il cuore della città: i leggendari Duran Duran tornano al Circo Massimo, celebrando i loro 40 anni di musica in Italia. Con concerti in programma oggi e domani, si prevedono chiusure e restrizioni che influenzeranno la viabilità. Restate sintonizzati per aggiornamenti e consigli utili per affrontare al meglio questa giornata ricca di emozioni.

Luceverde Roma ben trovati dalla redazione al Circo Massimo tornano a 40 anni dalla loro prima storica esibizione in Italia e i Duran Duran la rock band britannica Si esibirà oggi e domani previsti diverse chiusure ad ampio raggio in tutta l'area del Circo Massimo a San Pietro Alle 10:30 la celebrazione eucaristica e alle 12 la preghiera dell'angelus disciplina provvisoria di traffico nell'area circostante E possibili difficoltà di circolazione durante la flusso e deflusso dei fedeli alle 17:30 nella Basilica di San Paolo fuori le mura si terrà la beatificazione di Tory burch possibili difficoltà di circolazione nell'area circostante durante la flusso e deflusso dei fedeli anche oggi la metro C della metropolitana resterà chiusa per l'intera giornata in sostituzione le navette bus mcmi-iii attive secondo i consueti orari della metro con ultime corse dal capolinea oggi a 1:30 di notte e domani alle 23:30 per i dettagli di le altre notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 15-06-2025 ore 08:30

In questa notizia si parla di: traffico - roma - circo - area

Traffico Roma del 13-05-2025 ore 11:30 - Il 13 maggio 2025, alle 11:30, il traffico a Roma si presenta particolarmente intenso. Secondo le notizie di Luceverde Roma, si segnalano code significative sulla Cassia, dal raccordo a via di Grottarossa, e sulla Flaminia in direzione della Salaria, da Labaro a via dei Due Ponti.

Chiusure strade a Roma dal 30 maggio al 2 giugno Per il concerto al Circo Massimo (31/5), la tappa finale del Giro d’Italia (1/6) e la Parata del 2 Giugno, sono previste ampie chiusure al traffico nell’area di Circo Massimo, Colosseo, Foro Romano e zone li Vai su Facebook

Le strade chiuse a Roma sabato 14 e domenica 15 giugno; Sito Istituzionale | Mobilità e trasporti, weekend 7 e 8 giugno; Le strade chiuse a Roma sabato 31 maggio e domenica 1 giugno.

Traffico bloccato a roma per tre eventi tra weekend e inizio settimana: deviazioni e chiusure in città

Secondo gaeta.it: A roma dal 14 al 16 giugno traffico limitato per giubileo dello sport, roma pride e concerto dei duran duran al circo massimo, con chiusure stradali e deviazioni per autobus nel centro storico.