Traffico Lazio del 15-06-2025 ore 17 | 30

Buongiorno dalla redazione di Luceverde Lazio. Oggi, 15 giugno 2025, alle 17:30, si registrano alcune novità sul traffico nel Lazio. La statale 6 Casilina presenta senso unico alternato tra Valmontone e Anagni per lavori di manutenzione fino al 30 giugno. Inoltre, la strada a scorrimento veloce Sora-Atina-Cassino è temporaneamente chiusa. Rimanete aggiornati per pianificare al meglio i vostri spostamenti: vi terremo informati su tutte le variazioni in tempo reale.

Luceverde Lazio Buongiorno dalla redazione dalle 5 di oggi sulla statale 6 Casilina senso unico alternato per lavori di manutenzione nel tratto compreso tra Valmontone e Anagni In entrambe le direzioni nella fascia oraria 519 in tratti saltuari dal km 43 al km 61 il termine dei lavori è previsto per le 19 del 30 giugno chiusa per la strada a scorrimento veloce Sora Atina Cassino pratina inferiore Atina superiore nelle due direzioni riapertura è prevista per il prossimo 23 giugno deviazioni sulla provinciale 259 Roma Circo Massimo tornano a 40 anni della loro prima storica esibizione in Italia i Duran Duran la rock band britannica Si esibirà oggi e domani previste diverse chiusure al traffico in via del Circo Massimo ed è tutto Grazie per l'attenzione un servizio alcune dell'ACI in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Lazio del 15-06-2025 ore 17:30

In questa notizia si parla di: lazio - traffico - lavori - atina

Traffico Lazio del 14-05-2025 ore 09:30 - Buongiorno da Luceverde Lazio! Oggi, 14 maggio 2025, alle 09:30, vi aggiorniamo sul traffico nel Lazio.

Superstrada Cassino-Sora, al via i lavori sulla galleria di Atina; Frosinone, sicurezza galleria di Atina: dal 15 scatta la chiusura, tempi dei lavori stimati in cinque mesi. Ve; Chiusura Galleria Capo di China sulla Sora-Cassino: ecco le deviazioni previste.

Superstrada Cassino-Sora, al via i lavori sulla galleria di Atina - I lavori necessari per la messa in sicurezza del tunnel situato tra i territori di Atina e Belmonte Castello ... Scrive rainews.it