Traffico Lazio del 15-06-2025 ore 09 | 30

Ben trovati dal team di Luceverde Roma. Oggi il Circo Massimo celebra un evento speciale, con la prima esibizione in Italia dei leggendari Duran Duran, 40 anni dopo la loro storica performance. Per garantire la sicurezza, sono previste diverse chiusure e restrizioni di traffico nell’area, con possibili disagi alla circolazione. Rimanete aggiornati per vivere al meglio questa giornata ricca di musica e spiritualità .

Luceverde Roma ben trovati dalla redazione al Circo Massimo tornano a 40 anni dalla loro prima storica esibizione in Italia e i Duran Duran la rock band britannica Si esibirà oggi e domani previsti diverse chiusure ad ampio raggio in tutta l'area del Circo Massimo a San Pietro Alle 10:30 la celebrazione eucaristica e alle 12 la preghiera dell'angelus disciplina provvisoria di traffico nell'area circostante E possibili difficoltà di circolazione durante la flusso e deflusso dei fedeli alle 17:30 nella Basilica di San Paolo fuori le mura si terrà la beatificazione di Tory burch possibili difficoltà di circolazione nell'area circostante durante la flusso e deflusso dei fedeli anche oggi la metro C della metropolitana resterà chiusa per l'intera giornata in sostituzione le navette bus mcmi-iii attive secondo i consueti orari della metro con ultime corse dal capolinea oggi a 1:30 di notte e domani alle 23:30 per i dettagli di le altre notizie potete consultare il sito roma.

