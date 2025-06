Tradimento replica puntata 15 giugno 2025 | Video Mediaset

Non perdere l’appuntamento con la soap "Tradimento" di oggi, domenica 15 giugno 2025. La puntata 102, trasmessa su Canale 5, rivela ambienti tesi e colpi di scena sorprendenti: Serra insinua un tradimento, mentre Azra scopre il dramma di Selin. Rivedi l’episodio in streaming grazie al video Mediaset e lasciati coinvolgere da un mondo di emozioni e suspense che ti terrà incollato allo schermo fino all’ultima scena.

Nuovo appuntamento oggi – domenica 15 giugno – con la soap Tradimento ( Aldatmak ). Nella puntata odierna Serra insinua in Tolga il dubbio che la sera prima, dopo aver alzato il gomito, i due siano andati a letto insieme, poi confessa ad Azra di aver rinchiuso Selin in un istituto psichiatrico. Ecco il video Mediaset per rivedere l'episodio 102 della seconda stagione trasmesso su Canale 5 in replica streaming.