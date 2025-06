Tradimento anticipazioni dal 16 al 22 giugno 2025 | Kahraman è il figlio di Kadriye

Preparati a scoprire le sorprese delle prossime settimane in Tradimento, dal 16 al 22 giugno 2025. Kahraman Sarpoglu avrà un nuovo alleato e un segreto che potrebbe sconvolgere tutto: scoprirà di essere il figlio di Kadriye, una rivelazione che cambierà per sempre il suo destino. Le emozioni sono alle stelle mentre i giochi di potere e i sentimenti si intrecciano in un intreccio di colpi di scena irresistibile. Non perdere i dettagli di questa drammatica stagione!

© US Mediaset Sorprendenti novità in arrivo per Kahraman Sarpoglu nelle prossime puntate di Tradimento. Dopo essere scampato ad un pericoloso incidente, il giovane nipote di Mualla entra nel mirino della new entry Kadriye, che si rivela essere la sua madre naturale. Tuttavia, la presenza di Kadriye finisce per infastidire Mualla, disposta a tutto pur di evitare che Kahraman sappia che è il frutto di una relazione extraconiugale tra l’ex ballerina e il suo defunto marito Kenan Tahir. Questa settimana, la dizi turca è in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10, il venerdì in prima serata, il sabato alle 14. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Tradimento, anticipazioni dal 16 al 22 giugno 2025: Kahraman è il figlio di Kadriye

In questa notizia si parla di: tradimento - kahraman - kadriye - anticipazioni

Tradimento: intrighi tra Oylum, Kahraman, Tolga e Mualla tra incidenti, inganni e ritorni - Nella nuova stagione di "Tradimento", la soap turca su Canale 5, la tensione raggiunge il culmine. Oylum, Kahraman, Tolga e Mualla si trovano coinvolti in un vortice di intrighi e inganni, mentre un incidente sconvolgente riaccende vecchie rivalità.

Tradimento, anticipazioni: Guzide rischia la vita a causa di un'auto pirata e purtroppo... Vai su Facebook

Tradimento, spoiler: Guzide lascia Sezai, la scoperta choc; Tradimento: le trame delle puntate dal 16 al 22 giugno 2025; Tradimento: Sezai e le foto con Kadriye | Anticipazioni.

Nuovi colpi di scena in tradimento: Kahraman Sarpoglu e il mistero della madre naturale - Nella settimana dal 16 al 22 giugno 2025, "Tradimento" esplora il conflitto tra Kahraman e Mualla, mentre Kadriye rivela segreti familiari che minacciano la stabilità emotiva del giovane protagonista. Da ecodelcinema.com