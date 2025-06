Tradimento anticipazioni 16 giugno | Ipek e Azra trovano il filmato che rovina Yesim

Prepariamoci a vivere un episodio ricco di suspense e colpi di scena con "Tradimento" in onda su Canale 5 alle 14.15. Ipek e Azra trovano il filmato che potrebbe rovinare Yesim, alimentando la sete di vendetta di Ipek. La tensione si intensifica e le alleanze si mettono alla prova: cosa accadrà nel prossimo episodio? Rimanete sintonizzati per scoprire come si svilupperanno le vicende di questa intricata soap turca.

Ipek vuole vendicarsi di Yesim che l'ha scoperta. Scopriamo cosa succeder√† nel prossimo episodio della dizi turca, in onda su Canale 5 alle 14.15. Nuova settimana per Tradimento, la soap turca in onda su Canale 5. L'appuntamento √® alle 14.15. In questo nuovo episodio troveremo Ipek in cerca di vendetta contro Yesim, supportata come sempre dall'amica Azra. Vediamo meglio cosa succeder√†. Dov'eravamo rimasti Yesim e Umit sono stati accusati di aver avvelenato un cliente durante il catering organizzato per il suo compleanno. La vedova li indica come responsabile della morte improvvisa, avvenuta proprio durante i festeggiamenti; la donna √® stata anche invitata in una trasmissione televisiva a parlarne. 🔗 Leggi su Movieplayer.it