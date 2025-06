Tradimento Anticipazioni 16 giugno 2025 | Yesim finisce nel mirino di Ipek!

Il 16 giugno 2025, il dramma si intensifica su Canale 5 con "Tradimento", dove Ipek prende di mira Yesim in un piano astuto e vendicativo. La tensione esplode tra intrighi e segreti, lasciando gli spettatori con il fiato sospeso. Cosa riserverà il futuro di questa intricata vicenda? Scopriamolo insieme nelle prossime puntate, perché il tradimento è solo all'inizio.

