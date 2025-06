Tra le lacrime è arrivato il Sì Fiori d’arancio per l’attore tra i più amati d’Italia | un bel matrimonio

C'era una lacrima, sul suo volto, che non aveva nulla a che fare con la finzione. Era reale, sincera, come i sentimenti che travolgono quando la vita prende il sopravvento sulla scena. Quel momento, nel cuore della Valle d'Itria, tra gli ulivi della campagna pugliese, ha segnato un prima e un dopo: l'inizio di una nuova promessa. Non c'erano copioni, solo l'emozione pura di chi sta per dire sì a ciò che davvero conta. A vivere quel giorno speciale, tra la terra rossa e i fiori bianchi, sono stati due volti noti dello spettacolo italiano: lui, Francesco Montanari, attore amato per la sua intensità drammatica; lei, Federica Sorino, psicologa di professione.

