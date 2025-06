Tra Guerra e Transizione | Reza Pahlavi l’Erede dello Scià di Persia ed il Futuro dell’Iran nella Crisi con Israele

Tra guerra e transizione, Reza Pahlavi si affaccia come protagonista di un futuro incerto per l’Iran e la regione. Erede dell’ultimo Scià di Persia, il Principe Ereditario torna al centro dell’attenzione internazionale nel contesto della crisi tra Israele e Iran. La sua figura rappresenta non solo un ponte tra passato e presente, ma anche una potenziale chiave per il destino di un Paese in tumulto. La domanda che molti si pongono è: quale sarà il ruolo di Reza Pahlavi nel futuro dell’Iran?

Nelle ultime ore lo Scià di Persia, o meglio l'erede dell'ultimo Scià di Persia, Reza Ciro Pahlavi, Principe Ereditario, è tornato sulla bocca di cronisti di politica internazionale a causa della guerra tra Israele ed Iran. Reza Ciro Pahlavi è il figlio maggiore dell'ultimo Scià di Persia, Mohammad Reza Pahlavi, e della sua terza moglie Farah Diba. Nato a Teheran il 31 ottobre 1960, è stato ufficialmente nominato principe ereditario d'Iran nel 1967 al momento dell'incoronazione del padre.

Reza Ciro Pahlavi, figlio dello Scià Mohammad Reza Pahlavi e dell'imperatrice Farah Diba. "Amici compatrioti, Ali Khamenei, l'impudente leader del regime anti-Iran della Repubblica Islamica, ha ancora una volta impegnato il nostr

