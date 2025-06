Totti | Ho detto no al Real non per debolezza ma per amore Roma mi ha reso un re

Francesco Totti, il capitano che ha scritto la leggenda della Roma, ha spiegato perché ha detto no al Real Madrid: non per debolezza, ma per amore. La sua scelta di restare fedele alla maglia giallorossa ha trasformato il cuore di ogni tifoso in un vero e proprio re. Il documentario “Eroici! 100 anni di passione e racconti di sport” celebra questa storia di passione e lealtà, testimonianza di un legame indissolubile tra un simbolo e la sua città. Leggi anche:…

Il Corriere dello Sport ha compiuto cento anni e, per festeggiare, è stato trasmesso su Rai 2 il documentario “Eroici! 100 anni di passione e racconti di sport”. Tra le voci più emozionanti del racconto c’è quella di Francesco Totti, simbolo eterno della Roma, che ha condiviso pensieri profondi sul suo legame con il club giallorosso e sulla scelta, che ha segnato la sua carriera, di restare fedele alla maglia della sua città. Leggi anche: Totti: «Non sono un politico, ma un uomo di sport. Sarò a Mosca, sarei andato anche a Kiev» È storia risaputa. Nell’estate 2002, quando il Real è campione d’Europa e Ronaldo lo rafforza ulteriormente, Totti viene cercato dai Galacticos, che gli fanno la corte e quasi lo convincono. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Totti: «Ho detto no al Real non per debolezza, ma per amore. Roma mi ha reso un re»

