toscana pride propaganda contro il governo

"Finalmente cade la maschera: il Toscana Pride 2025 non è una semplice manifestazione per i diritti, ma una parata politica militante e schierata contro il Governo. Siamo di fronte a una strumentalizzazione ideologica che offende le istituzioni e sfrutta la sensibilità delle persone per scopi partitici". Lo dice Claudiu Stanasel (foto), capogruppo della Lega, vicepresidente del consiglio comunale e consigliere nazionale del movimento Il Mondo al Contrario. "Gli organizzatori l'hanno definito una manifestazione politica contro l'arretramento delle tutele, parlando di una crociata ideologica del Governo e di una vera e propria persecuzione – dice –.