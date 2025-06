Torrent allenatore Monterrey | Non ci tireremo indietro ma ecco cosa dobbiamo aspettarci Se dovessimo passare in vantaggio…

Il debutto del Monterrey nel Mondiale per Club si avvicina, e l’attesa cresce. Con l’Inter che si prepara ad affrontare questa sfida, l’allenatore del Monterrey non nasconde le intenzioni e analizza con chiarezza cosa aspettarsi in campo. Per i nerazzurri, sarà un’occasione importante, soprattutto per Cristian Chivu alla sua prima grande prova internazionale. Ma come reagiranno i messicani se passano in vantaggio? La risposta è ancora da scoprire.

Torrent, allenatore del Monterry, non usa giri di parole per presentare la gara contro l’Inter, ecco cosa si aspetta il tecnico avversario. Sarà il Monterrey l’avversario dell’ Inter nel debutto al Mondiale per Club: appuntamento fissato per il 18 luglio alle ore 3:00 italiane. Per Cristian Chivu sarà la prima prova sul grande palcoscenico internazionale, contro una squadra guidata da un tecnico di grande esperienza europea come Domenec Torrent. Ex vice di Pep Guardiola al Barcellona, Bayern Monaco e Manchester City, Torrent ha poi allenato in club come New York City, Flamengo, Galatasaray e Atletico San Luis, prima di approdare alla panchina del Monterrey. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Torrent (allenatore Monterrey): «Non ci tireremo indietro, ma ecco cosa dobbiamo aspettarci. Se dovessimo passare in vantaggio…»

