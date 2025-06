Torrent All Monterrey | Contro l’Inter competitivi fino alla fine!

L’attesa si fa intensa: il Monterrey, sotto la guida di Domenec Torrent, si prepara a sfidare l’Inter nel debutto del Mondiale per Club, con l’obiettivo di essere competitivi fino all’ultimo minuto. Con determinazione e spirito di lotta, i giocatori messicani sono pronti a dimostrare che nulla è deciso finché c’è speranza. La partita del 18 giugno alle 3 italiane promette emozioni e sorprese: non perdere questa sfida ricca di passione!

Torrent sprona i suoi giocatori del Monterrey a rimanere sempre in partita e combattivi contro l’Inter nella partita di esordio del 18 giugno ore 3 italiane. COMPETITIVI FINO ALLA FINE – Manca poco per l’esordio al Mondiale per Club dell’Inter, che nella notte tra martedì e mercoledì affronterà il Monterrey. A tal proposito, si è espresso sulla partita l’allenatore della squadra messicana, ossia Domenec Torrent. L’attuale allenatore dei Rayados ha cercato di spiegare la partita che i suoi dovranno fare contro la Beneamata. Quindi non avere timore e resta in partita fino alla fine. Ecco cos’ha detto a Claro Sports: « Con questo tipo di squadre, non puoi andare a combattere con l’Inter. 🔗 Leggi su Inter-news.it