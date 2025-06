Torneo Nereo Rocco 2025 | 16 squadre in campo tra cui Fiorentina ed Empoli

Il Torneo Nereo Rocco 2025 si prepara ad accendere l’estate calcistica, con 16 squadre di alto livello che si sfideranno dal 23 al 27 agosto allo stadio F. Valcareggi della Settignanese. Tra grandi firme come Fiorentina, Empoli e Milan, il torneo promette emozioni intense e talento giovane. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di calcio, dove le stelle del futuro scenderanno in campo. E il meglio deve ancora arrivare...

Grandi firme al torneo Nereo Rocco 2025. Ecco le 16 squadre presenti: Fiorentina, Milan, Monza, Pisa, Sassuolo, Empoli, Spezia, Partizan Belgrado, Vejle Danimarca, Sturm Graz, Carrarese, Affrico, Scandicci, Settignanese, Sangiovannese, Pontedera. In campo la categoria Allievi anno 2009 con partite dal 23 al 27 agosto allo stadio F. Valcareggi della Settignanese, società organizzatrice. Squadre professionistiche e dilettanti, con presenze italiane e straniere che confermano il torneo fra i più blasonati a livello italiano. Di prestigio il ritorno di Fiorentina ed Empoli. Fra le novità la presenza del Vejle della Danimarca, confermate Partizan Belgrado e Sturm Graz.

