Torneo di calcio a 5 ' Città di Ancona' | al via la 26esima edizione

trasforma in un vivace palcoscenico di emozioni, dove risate, sfide e passione si intrecciano sotto il sole estivo. La 26ª edizione del torneo di calcio a 5 "Città di Ancona" promette ancora una volta di coinvolgere e entusiasmare tutti, dai partecipanti agli spettatori, consolidando il ruolo di Piazza Pertini come cuore pulsante dello sport cittadino. Un evento imperdibile che unisce sport, divertimento e comunità in un'unica grande festa.

Se digitate "Città di Ancona il Pertini" l’intelligenza artificiale ve lo descriverà così: " Piazza Pertini è nota per essere la sede del torneo di calcio a 5 ’ Città di Ancona ’". Questo evento, che si svolge in estate, è molto più di una semplice competizione sportiva, offrendo anche intrattenimento e svago. Piazza Pertini, durante il torneo, diventa un punto di riferimento per la città, un luogo di incontro e di aggregazione. La piazza si trasforma in un vero e proprio villaggio, con uno spazio che ospita stand e aree dedicate al divertimento, punto di ritrovo per spettatori e appassionati. Il torneo attira squadre e partecipanti da tutta la regione (e non solo), creando un’atmosfera vibrante e competitiva; gli eventi collaterali (musica, spettacoli e attività di svago) rendono l’atmosfera festosa e coinvolgente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Torneo di calcio a 5 'Città di Ancona': al via la 26esima edizione

In questa notizia si parla di: città - torneo - ancona - calcio

Un torneo di calcio a 5, incontri e una mostra: in città torna la 'University Cup' - A Ferrara torna la 'University Cup', un evento che unisce sport e cultura. Organizzato da studenti universitari in collaborazione con Uniservice, Student Office Ferrara e la Fondazione Zanotti, il torneo di calcio a 5 si affianca a una mostra, creando un'occasione unica per celebrare il talento e la creatività della comunità studentesca.

Tutto pronto per il 2° Torneo "FANO CITTA' DEL CARNEVALE" 2025 Sport, passione e divertimento in campo per il grande appuntamento del calcio giovanile d’estate. Torna il 2º Torneo “Fano città del Carnevale” organizzato da ASD GIOVANE SANTORSO e Vai su Facebook

Campionati Universitari Saranno due le rappresentative della #Sardegna impegnate nel torneo di calcio a undici ad #Ancona Vai su X

Torneo di calcio a 5 'Città di Ancona': al via la 26esima edizione; CARTELLA STAMPA Torneo Città di Ancona in piazza Pertini- Ufficio Stampa Comune di Ancons; Città di Ancona: al via il Trofeo Fumo di Moka, il torneo di calcio a cinque.