Torneo della Montagna | derby e debutti infiammano il secondo round

Il secondo round del 73° Torneo della Montagna si accende tra derby infuocati, debutti sorprendenti e sfide da brivido. La domenica sul nostro Appennino si trasforma in un palcoscenico di emozioni, con uno spareggio decisivo al Maracanà tra Carpineti e Castelnovo Capitale, pronti a contendersi il primato nel girone B. La partita promette spettacolo, rivali pronti a scrivere nuove pagine di questa intensa edizione.

Big-match, derby, rivoluzioni e debutti. Secondo round già movimentato nel 73° Torneo della Montagna che infiamma la domenica del nostro Appennino. Spareggio con primo posto del girone B in palio al Maracanà fra i locali del Carpineti e il rientrante Castelnovo Capitale: solo un cambio per i biancazzurri di mister Muratori che riabbracciano il difensore toscano Maccabruni, già avuto l’anno scorso, al posto dell’indisponibile Simonetti con l’avanzamento a centrocampo dell’affidabile Graziano. Continuità pure nel sodalizio della Pietra con l’unico assenza di mister Peila che per squalifica dovrà seguire il match oltre la rete. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it