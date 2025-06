Tornano le foto dei nostri lettori E intanto i turisti si godono il mare

L’estate è tornata e con essa il piacere di condividere ricordi speciali! Le foto dei nostri lettori arricchiscono le pagine del Carlino, mentre i turisti si godono il mare cristallino e le spiagge di Rimini. Che siate in montagna, in Italia o all’estero, non pensateci due volte: inviate i vostri scatti più belli e fateci vivere anche a noi le vostre vacanze indimenticabili. Perché ogni immagine racconta una storia unica…

Torna l’estate e torna l’invito ai nostri lettori a condividere con il Carlino le foto delle vacanze. Al mare, in montagna, in Italia o all’estero, come sempre è possibile inviare i propri scatti più cari (scrivendo all’indirizzo [email protected]). Ma intanto siamo andati sulle spiagge di Rimini, dove sono già arrivati i primi turisti in villeggiatura. Massimo Canavesi, da Milano, è ormai un habitué della Riviera insieme alla compagna: "A Rimini trovi di tutto: hotel, ristoranti, servizi. E le piadine. un altro mondo rispetto a quelle confezionate di Milano" racconta dal Bagno Giorgio 16. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tornano le foto dei nostri lettori. E intanto i turisti si godono il mare

In questa notizia si parla di: nostri - lettori - intanto - turisti

Un buongiorno a tutti i nostri lettori. Ecco la prima pagina dell’Adige che oggi trovate in edicola: - Terzo mandato, Fugatti insiste - Muore schiacciato in fabbrica - Caso Setti, i perché dell'ergastolo a Nweke Buona lettura: https://epaper.ladige.it/ Vai su Facebook

Tornano le foto dei nostri lettori. E intanto i turisti si godono il mare; Turismo: i collegamenti sono determinanti; Sotto gli ombrelli dei frettolosi turisti che di Pisa vogliono solo portare via l’immagine della torre pendente si è raddrizzato il Giro di Primoz Roglic e Juan Ayuso.

Tornano le foto dei nostri lettori. E intanto i turisti si godono il mare

Da ilrestodelcarlino.it: Al mare, in montagna, in Italia o all’estero, come sempre è possibile inviare i propri scatti più ...