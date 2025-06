Torna Pogba ci siamo | accordo sempre più vicino

Il ritorno di Paul Pogba è ormai alle porte, con un accordo sempre più vicino e un clima di grande attesa sia tra i tifosi che tra gli addetti ai lavori. Dopo mesi di silenzio e ostacoli, il centrocampista francese si prepara a riscrivere il suo destino sul campo, aprendo nuovi scenari per sé e per la sua squadra. La sua rinascita potrebbe essere il catalizzatore di una stagione da sogno: il momento di Pogba sta arrivando.

Paul Pogba prepara il ritorno in campo dopo la lunga squalifica: nuovi scenari si aprono per il centrocampista francese. C’è un nome che, nonostante tutto, continua a far rumore. Un nome che ha segnato una generazione di tifosi e che oggi, dopo mesi di silenzio e attesa, torna a far parlare di sé. Paul Pogba, il talento francese rimasto fuori dal campo per una squalifica che ha stravolto la sua carriera, sta scaldando i motori per un clamoroso ritorno. Paul Pogba pronto al ritorno in campo, ecco con chi (Foto IG @paulpogba – glieroidelcalcio.com) E no, non si tratta di un’operazione nostalgia né di una semplice comparsata. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com