Torna la rassegna EstateCinema. Un successo lungo ben 44 edizioni

Prende il via domani, alle 21.30, nell’arena della Cavallerizza, con accesso da piazzale Verdi, Estatecinema, la rassegna giunta quest’anno alla sua 44esima edizione e che allieterà fino a settembre le serate dei lucchesi e non solo. L’inaugurazione avverrà con la commedia presentata in concorso al Festival di Cannes “La trama fenicia”, diretto da Wes Anderson con un cast internazionale all-stars, presentato in prima visione, al prezzo unico e speciale di 3,50 euro. Martedì 17 giugno sarà proiettato il film-caso dell’anno “Conclave” (3,50 euro); mercoledì 18, in prima visione, il nuovo film di Pixar Animation “Elio”; giovedì 19 giugno “Le assaggiatrici” (3,50 euro), tratto dall’omonimo romanzo; venerdì 20 giugno il film “Napoli – New York”, diretto da Gabriele Salvatores, con introduzione ad opera della Fondazione Paolo Cresci. 🔗 Leggi su Lanazione.it