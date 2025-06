Preparatevi a vivere un’estate all’insegna della musica e del divertimento: torna la balera alla Palla di Pomodoro con i rinomati "Concerti del Lunedì". Da domani alle 21, nel suggestivo piazzale della Libertà, 12 serate di emozioni con le migliori orchestre da ballo italiane, tutte gratuite e aperte a tutti. Un’occasione unica per celebrare la tradizione musicale del nostro territorio e creare ricordi indimenticabili sotto le stelle.

Tornano i "Concerti del Lunedì": 12 appuntamenti insieme alle grandi orchestre da ballo d’Italia, promossi dal Comune di Pesaro e da Apahotels, in piazzale della Libertà, ogni lunedì fino al 1° settembre, sempre alle 21 e a ingresso libero e gratuito. Il programma dei concerti, anche per quest’edizione 2025, rappresenta il meglio di quello che il territorio può attrarre dalla scena italiana delle orchestre. I concerti inizieranno domani alle 21, con Daniele Tarantino. La sua è una famiglia di musicisti-cantanti in cui si è formata la personalità di Tarantino che, proprio a giugno 2025 festeggia il decennale della formazione dopo le esperienze maturate al fianco di Gianmarco Bagutti, che lo hanno portato in palchi di grande prestigio come quello dell’Ariston e del Montecarlo Film Festival e a fare live-tour su tutto il territorio italiano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it