Torna Focaccia a Ri a Chiavari | cena all' aperto nella Parrocchia di San Giuseppe

Torna a Chiavari la tanto amata "Focaccia a Ri", un evento che unisce gusto e convivialità in un’atmosfera all’aperto e famigliare. Domenica 22 giugno, dalle 19:30, il piazzale di San Giuseppe si trasforma nel palcoscenico ideale per assaporare la migliore focaccia della zona, preparata con passione dalla comunità locale. Un’occasione imperdibile per condividere momenti di allegria e buon cibo sotto le stelle. Non mancate!

Arriva la sedicesima edizione della "Focaccia a Ri" a Chiavari. Domenica 22 giugno, dalle 19:30, ritrovo sul piazzale antistante la chiesa di San Giuseppe, nel quartiere di Ri Basso, a Chiavari. La manifestazione gastronomica, organizzata dalla parrocchia, è una delle occasioni di incontro del.

