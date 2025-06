Torino Under 18 campione d' Italia | il trionfo firmato dal reggiano Davide Caprari

Un trionfo epico nel calcio giovanile italiano: il Torino Under 18 si laurea campione d’Italia per la prima volta nella sua storia, grazie anche alla straordinaria guida del reggiano Davide Caprari. Questo successo rappresenta non solo un risultato sportivo, ma anche l’affermazione delle giovani promesse granata sotto la sapiente direzione di un talento del settore scouting. La vittoria a Latina contro la Roma è solo l’inizio di un futuro brillante per i giovani torinesi.

Un importante titolo giovanile che porta la firma ben scolpita di un reggiano: parliamo del trionfo del Torino Under 18 (il primo nella sua storia), che si è laureato campione d’Italia di categoria battendo in finale a Latina la Roma per 2-1. Uno dei protagonisti del vivaio granata è sicuramente Davide Caprari (45 anni), il capo dello scouting del settore giovanile del Torino dal luglio del 2021: è un reggiano originario di Paderna di Vezzano sul Crostolo, che vanta in passato anni da dirigente (responsabile) nel settore giovanile della Reggiana. Poi anche capo degli osservatori a Bologna, e quattro anni fa la chiamata del Toro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Torino Under 18 campione d'Italia: il trionfo firmato dal reggiano Davide Caprari

